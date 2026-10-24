लखनऊ वालों का इंतजार खत्म: गोमती रिवर फ्रंट खोलने को लेकर आया बड़ा अपडेट, LDA ने तैयार किया प्लान
लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट 25 अक्टूबर रविवार से आम जनता के लिए फिर से खुल जाएगा। बाढ़ के कारण ...और पढ़ें
HighLights
गोमती रिवर फ्रंट 25 अक्टूबर रविवार से आम जनता के लिए खुलेगा।
बाढ़ के कारण 2 अक्टूबर से सुरक्षा हेतु बंद था यह स्थल।
एलडीए ने साफ-सफाई कर खोलने की सभी तैयारियां पूरी कीं।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहर में गोमती रिवर फ्रंट पर घूमने जाने के इच्छुक लोगों की मुराद जल्द पूरी होगी। रविवार 25 अक्टूबर से आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसे फिर से खोलने की तैयारियां पूरी कर लिया है।
गोमती नदी में बाढ़ से फैजुल्लागंज सहित विभिन्न हिस्सों में जलभराव हो गया था। गोमती रिवर फ्रंट पिछले दो अक्टूबर से बंद था। यह कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया था। इससे रिवर फ्रंट पर सुबह-शाम टहलने और समय बिताने आने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि रविवार से रिवर फ्रंट आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद लोग यहां घूमने, टहलने और गोमती नदी के किनारे प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे।
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उपाध्यक्ष ने बताया, तीन दिन पहले रिवर फ्रंट की साफ-सफाई करने का आदेश दिया था, अब स्थिति सामान्य होने के बाद एलडीए ने इसे फिर से खोलने का निर्णय लिया है। रविवार से लोगों को यहां आने-जाने की अनुमति मिल जाएगी। रिवर फ्रंट खुलने से आसपास के क्षेत्रों के लोगों के साथ ही शहर के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी।