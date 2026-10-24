लखनऊ वालों का इंतजार खत्म: गोमती रिवर फ्रंट खोलने को लेकर आया बड़ा अपडेट, LDA ने तैयार किया प्लान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहर में गोमती रिवर फ्रंट पर घूमने जाने के इच्छुक लोगों की मुराद जल्द पूरी होगी। रविवार 25 अक्टूबर से आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसे फिर से खोलने की तैयारियां पूरी कर लिया है।

गोमती नदी में बाढ़ से फैजुल्लागंज सहित विभिन्न हिस्सों में जलभराव हो गया था। गोमती रिवर फ्रंट पिछले दो अक्टूबर से बंद था। यह कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया था। इससे रिवर फ्रंट पर सुबह-शाम टहलने और समय बिताने आने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी।