डिजिटल टीम, प्रयागराज। रेलवे भर्ती की केंद्रीकृत रोजगार सूचना (CEN) 08/2024 से जुड़े कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस (CCAA) अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक अपडेट सामने आया है। अभ्यर्थियों की समस्याओं और मांगों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड ने एक उच्च स्तरीय समिति (High-Level Committee) का गठन किया है।

जानकारी के अनुसार, बीते 18 नवंबर 2026 को CCAA अभ्यर्थियों के एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रेलवे प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था । इस ज्ञापन पर गंभीरता से विचार करते हुए रेलवे बोर्ड ने यह कदम उठाया है । गठित की गई यह उच्च स्तरीय समिति अब सीधे तौर पर अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करेगी । इस संवाद के दौरान प्रतिनिधिमंडल को न केवल अपने, बल्कि देश भर के अन्य CCAA अभ्यर्थियों के विचार और सुझाव भी बोर्ड के समक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा ।

बैठक का निर्धारित कार्यक्रम: