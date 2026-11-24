CCAA अभ्यर्थियों की समस्याओं पर रेलवे बोर्ड का बड़ा कदम उच्च स्तरीय समिति गठित
रेलवे बोर्ड ने CCAA अभ्यर्थियों की समस्याओं और मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति 26 नवंबर 2026 को प्रयागराज में अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा करेगी।
HighLights
रेलवे बोर्ड ने CCAA अभ्यर्थियों के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई।
समिति 26 नवंबर को प्रयागराज में प्रतिनिधिमंडल से मिलेगी।
CCAA अभ्यर्थियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
डिजिटल टीम, प्रयागराज। रेलवे भर्ती की केंद्रीकृत रोजगार सूचना (CEN) 08/2024 से जुड़े कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस (CCAA) अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक अपडेट सामने आया है। अभ्यर्थियों की समस्याओं और मांगों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड ने एक उच्च स्तरीय समिति (High-Level Committee) का गठन किया है।
बैठक का निर्धारित कार्यक्रम:
दिनांक: 26 नवंबर 2026
समय: प्रातः 09:30 बजे
स्थान: रेलवे ‘कोरल क्लब’ (सिविल लाइन्स), प्रयागराज