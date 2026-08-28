प्रयागराज-मीरजापुर सड़क होगी फोरलेन, वाराणसी से लेकर मध्यप्रदेश तक कनेक्टिविटी होगी बेहतर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज से मीरजापुर के बीच सफर आने वाले दिनों में सुगम होने वाला है। इस मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। प्रयागराज से मीरजापुर मार्ग वर्ममान में 35 किलोमीटर फोर लेन है। अब 45 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए 1200 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च होने का अनुमान है।

बजट आवंटित होने के बाद दिसंबर तक चौड़ीकरण का काम शुरू कराया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई जा रही है। पहले इस मार्ग के चौड़ीकरण की जिम्मेदारी एनएच के स्तर पर थी, लेकिन अब एनएचएआई इसके फोर लेन का काम कराएगा।

चार चरण में सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। मीरजापुर मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान फ्लाईओवर का कार्य होगा, साथ ही चौड़ीकरण के दौरान जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। यात्रियों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी मीरजापुर मार्ग को फोर लेन सड़क का काम रामपुर के पास से शुरू होकर केंद्रीय कारागार नैनी के आस-पास तक विकसित करने की योजना है। सड़क के चौड़ीकरण के साथ डिवाइडर और फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा। इससे मार्ग पर यातायात व्यवस्था बेहतर होने के साथ ही वाहनों के आवागमन में सहूलियत मिलेगी।