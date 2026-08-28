आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा नया लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड और रुहेलखंड जाना होगा आसान

संवाद सूत्र, मैनपुरी। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जिले में एक इंटरचेंज कट बनाया जाएगा। नवीगंज के पास टोल प्लाजा से थोड़ी दूरी पर इंटरचेंज बनाने के लिए एलाइनमेंट तैयार कर लिया गया है। चनेपुर गांव में एक्सप्रेसवे के लिए इंटरचेंज बनेगा, जबकि अकबरपुर बिकू की जमीन पर एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक जीटी रोड से जुड़ेगा।

प्रदेश में एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए यूपीडा ने नए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है। एक्सप्रेसवे के लिए जिले में 92 प्रतिशत से ज्यादा जमीन की खरीद पूरी हो चुकी है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बनने वाले लिंक एक्सप्रेसवे से जिले के लोगों को बुंदेलखंड और रुहेलखंड के इलाकों में जाने में सुविधा मिलेगी।

एक्सप्रेसवे के लिए जिले में जीटी रोड पर इंटरचेंज कट बनेगा। इस कट से मैनपुरी और कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र के लोग एक्सप्रेसवे होकर आवागमन कर सकेंगे। ग्राम पंचायत छबीलेपुर के गांव चनेपुर पर इंटरचेंज बनाने के साथ ही जीटी रोड से जोड़ने के लिए अकबरपुर बिकू की जमीन पर सड़क बनाई जाएगी।