प्रयागराज में बड़ी वारदात: युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों से हुआ था विवाद





यमुनापार में शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के चकअराजी गढ़वा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

चकअराजी गढ़वा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में मुन्नी लाल ने 40 वर्षीय हीरालाल कोल की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद लोगों में खलबली मच गई। बताया जाता है कि शुक्रवार शाम हीरालाल और गांव के कुछ अन्य लोगों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। कहासुनी बढ़ने पर आरोपितों ने हीरालाल पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।