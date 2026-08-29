प्रयागराज में बड़ी वारदात: युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों से हुआ था विवाद
प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 40 वर्षीय हीरालाल कोल की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी ...और पढ़ें
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यमुनापार के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव में वारदात
पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया
यमुनापार में शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के चकअराजी गढ़वा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।
चकअराजी गढ़वा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में मुन्नी लाल ने 40 वर्षीय हीरालाल कोल की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद लोगों में खलबली मच गई। बताया जाता है कि शुक्रवार शाम हीरालाल और गांव के कुछ अन्य लोगों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। कहासुनी बढ़ने पर आरोपितों ने हीरालाल पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
इससे हीरा लाल के हाथ की नस कट गई।वह कई घंटे जंगल में पड़ा था। अधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के भाई फूल कुमार की तहरीर पर पुलिस ने मुन्नीलाल, पप्पू, मनोज, रेखा व मुर्चान निवासी चकअराजी गढ़वा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि करीब एक-दो महीने पहले भी हीरालाल का आरोपितों से विवाद हुआ था। हीरा लाल तीन भाइयों में बड़ा था। उसकी पत्नी पांच वर्ष पूर्व घर छोड़कर चली गई थी।