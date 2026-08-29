प्रयागराज में 25 वर्षीय युवक की हत्या, घर से 100 मीटर दूर मिला शव

संवाद सूत्र, जागरण, घूरपुर (प्रयागराज)। थाना क्षेत्र के सरंगापुर गांव में शुक्रवार रात घर से निकले 20 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह घर से करीब 100 मीटर दूर गांव के बाहर चौरा पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और साक्ष्य जुटाए।सरंगापुर गांव हरिजन बस्ती निवासी 25 वर्षीय राहुल भारतीया पुत्र संतलाल उर्फ पोकई शुक्रवार रात करीब नौ बजे घर से बिना कुछ बताए किसी से मिलने के लिए निकला था। वह अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गया था।