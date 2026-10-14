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दुबई में बहुमंजिला इमारत से गिरकर प्रयागराज के युवक की मौत, 16 दिन बाद गांव पहुंचा शव

By Mehmood Alam Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Wed, 14 Oct 2026 03:01 PM (IST)

दुबई में काम करने गए प्रयागराज के हनुमानगंज निवासी बजरंगी बिंद की बहुमंजिला इमारत से गिरकर मौत हो गई। 16 ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. प्रयागराज के युवक की दुबई में इमारत से गिरकर मौत।

  2. भारतीय दूतावास की मदद से 16 दिन बाद शव पहुंचा गांव।

  3. मृतक बजरंगी बिंद दो साल पहले दुबई कमाने गए थे।

संवाद सूत्र, हनुमानगंज। दुबई में कमाने गए सरायइनायत के एक युवक की बहुमंजिला इमारत से गिरकर मौत हो गई। भारतीय दूतावास के जरिए 16 दिन बाद मंगलवार को उसका शव गांव लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। शाम को छतनाग घाट पर मृतक का अंतिम संस्कार किया गया।

सरायरहिया गांव निवासी 35 वर्षीय बजरंगी बिंद स्व. रामनाथ बिंद करीब दो वर्ष पूर्व दुबई कमाने गया था। 28 सितंबर को घरवालों को फोन पर सूचना मिली कि काम के दौरान एक बहुमंजिला भवन से गिरने से उसकी मौत हो गई।

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