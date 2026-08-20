प्रयागराज में जघन्य वारदात, महिला की गला रेत कर हत्या; शक के आधार पर एक युवक पुलिस हिरासत में

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद के गंगापार इलाके में नृशंस वारदात को अंजाम दिया गया। सरायइनायत थाना क्षेत्र के कोटवां रोड जैतपुर गांव में 27 वर्षीय महिला की कमरे के अंदर गला रेत कर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह लोगों ने रक्तरंजित लाश देखी तो सूचना पुलिस को दी।

ऊषा ने दिनेश से लव मैरिज की थी उतरांव थाना क्षेत्र के बसगिद गांव निवासी 30 वर्षीय ऊषा देवी पत्नी दिनेश कुमार की हत्या हुई है।यहां का रहने वाला दिनेश मुंबई में आटो रिक्शा चालक था। करीब पांच वर्ष पूर्व मुंबई में ऊषा से उसकी मुलाकात हुई। दोनों ने लव मैरिज की थी। 11 अगस्त को कोटवां रोड जैतपुर गांव निवासी अनिल स्वर्णकार के घर के दूसरी मंजिल पर किराए का कमरा लेकर दोनों रहने लगे। इनकी चार वर्षीय बेटी स्वीटी है।

दो दिन पूर्व पति गांव गया है बताया जा रहा है कि ऊषा देवी का पति दो दिन पूर्व अपने गांव गया है। गुरुवार सुबह करीब 10.45 बजे बेटी स्वीटी रोते हुए नीचे आई और मकान मालिक अनिल स्वर्णकार से बताया कि मां की तबीयत बहुत खराब है। मकान मालिक आसपास के कुछ लोगों को लेकर उसके कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा ही अलग था। धारदार हथियार से महिला की गला रेतकर हत्या की गई थी। खून से लथपथ उसका शव पड़ा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई।