अधिवक्ता को गोली मारने के आरोप में भाजपा पार्षद का बेटा गिरफ्तार, लाइसेंसी पिस्टल बरामद नहीं कर सकी प्रयागराज पुलिस

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सलोरी स्थित ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज परिसर में 18 अगस्त की रात 30 वर्षीय अधिवक्ता अंकित कुमार सिंह को गोली मारने के आरोप में भाजपा पार्षद राजू शुक्ला के बेटे दीपक शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल बरामद नहीं हो सकी है।

इससे पहले अस्पताल में भर्ती वकील अंकित की तहरीर पर कर्नलगंज पुलिस ने राजू के बेटे दीपक समेत चार नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ हत्या की कोशिश सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बाकी आरोपितों की भी तलाश की जा रही है।

कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज परिसर में रहने वाले अरविंद कुमार सिंह कॉलेज में कर्मचारी हैं। उनका बेटा अंकित कुमार सिंह वकील है। पार्षद के बेटे से अंकित की पहले दोस्ती थी। वह एक साथ ही प्रापर्टी समेत दूसरी जगह पैसे का निवेश करते रहे हैं।

इसी बीच अंकित ने पार्षद के बेटे का साथ छोड़ दिया और दूसरे से दोस्ती कर ली। इससे उनके बीच दूरी और मनमुटाव हो गया। कहा गया कि 18 रात करीब साढ़े 11 बजे कॉलेज परिसर में ही अंकित और पार्षद का बेटा अपने साथियों के साथ मौजूद थे। आरोप है कि इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। तभी पार्षद के बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी।