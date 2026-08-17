बारिश से सब्जियों के रेट बढ़े, प्रयागराज में 10 दिन में दोगुने हुए दाम; टमाटर और लाल, लहसुन-अदरक 350 रुपये पार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बारिश और मंडियों तक माल की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं। 10 दिन में अधिकांश सब्जियों की कीमत में दोगुना वृद्धि हुई है। टमाटर जहां 50-60 रुपये प्रतिकिलो बिक रहा है, वहीं लहसुन-अदरक 350 रुपये प्रतिकिलो पहुंच गया है। भिंडी, बैंगन, नेनुआ, परवल, अरुई, लौकी समेत सभी हरी सब्जियां महंगी होने से गृहणियों की रसोई का बजट बिगड़ गया है।

दाम 15-20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़े मानसून के साथ ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में पहले सब्जियों के महीने का खर्च 3000-3500 रुपये का था, जो अब 5000-5500 रुपये तक बढ़ गया है। पिछले 10 दिन में प्रत्येक सब्जियों के दाम 15-20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़े हैं। जहां आलू 20 रुपये किलोग्राम बिक रहा है। वहीं टमाटर 50-60, लौकी 50-60, तोरई 50-60 रुपये, शिमला मिर्च 140-160 रुपये, हरी धनिया 330-350 रुपये में पहुंच गई है। इसी प्रकार अन्य सब्जियों की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है।

अभी दाम और बढ़ने की संभावना साउथ मलाका के गुड्डू, भीम ने बताया कि बारिश के कारण 10 दिन में सब्जी के दामों में काफी तेजी आई है। आढ़तिया प्रमोद यादव उर्फ बच्चा, अजय कुशवाहा ने बताया कि अभी सब्जियों के दाम और चढ़ेंगे। नई प्याज नासिक से और अदरक बंगलूरू से आती है। लोकल खेतों की सब्जी भी 20-25 दिन बाद मंडी में बढ़ेगी। वहीं, गृहणी श्रेया सिंह, मंजू, हेमा का कहना है कि पहले गैस सिलिंडर के दाम बढ़े और अब बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम में उछाल आया है। इससे रसोई का बजट बिगड़ गया है।