प्रयागराज में एयरपोर्ट के पास बनेगा 500 बेड का 5 मंजिला वर्किंग वूमेन हॉस्टल, खर्च होंगे 45 करोड़

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कामकाजी महिलाओं को शहर में सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एयरपोर्ट के पास चार एकड़ जमीन पर 500 बेड का वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाया जाएगा। 45 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले इस हॉस्टल को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इससे नौकरीपेशा महिलाओं को रहने के लिए मकान या कमरा तलाशने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें कम कीमत पर बेहतर स्थान पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

वर्किंग वूमेन हॉस्टल का भवन पांच मंजिला होगा। इसमें 500 महिलाओं के रहने की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भवन में लिफ्ट लगाई जाएगी। इसके साथ ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी। हास्टल बनने से शहर में नौकरी करने वाली उन महिलाओं को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें किराये पर सुरक्षित और सुविधाजनक आवास तलाशने में परेशानी होती है।

टेंडर प्रक्रिया शुरू, जल्द शुरू होगा निर्माण हॉस्टल निर्माण की जिम्मेदारी सीएनडीएस को दी गई है। परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया मे और तेजी आएगी। सीएनडीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर सीडी मिश्रा के अनुसार, हास्टल के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे पूरा करने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।