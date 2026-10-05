प्रयागराज वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात, शहर में बनेंगे 30 नए ओपन एयर जिम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहरवासियों को स्वस्थ रहने के लिए अब घर से दूर जिम जाने की जरूरत नहीं होगी। नगर निगम शहर के 30 नए स्थानों पर ओपन एयर जिम स्थापित करने जा रहा है। इसके लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी।

पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर बनने वाले इन जिम में विभिन्न प्रकार के व्यायाम उपकरण लगाए जाएंगे, जहां लोग खुले वातावरण में नियमित कसरत कर सकेंगे। नगर निगम ने इसके लिए स्थानों के चयन और अन्य तैयारियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके पहले स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नगर निगम के 100 वार्डों में 397 स्थानों पर ओपन एयर जिम की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

ओपन एयर जिम में लोगों को बिना किसी शुल्क के व्यायाम की सुविधा मिलने की उम्मीद है। अलग-अलग आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए उपकरण लगाए जाएंगे। इससे युवाओं के साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी अपने आसपास ही व्यायाम कर सकेंगे।