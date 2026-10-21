प्रयागराज में आजाद पार्क समेत 3 जगहों पर बनेंगे EV चार्जिंग सेंटर, पीडीए ने शुरू की कवायद

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना प्रदूषण कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयागराज विकास प्राधिकरण उठाने जा रहा है।

शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पीडीए शहर में तीन स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सेंटर बनाएगा। इसके लिए एक माह के भीतर प्रक्रिया शुरू करने की योजना है।

इससे ई-वाहन चालकों को सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग की सुविधा मिलेगी और उन्हें बैटरी चार्ज कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पीडीए को भी आर्थिक लाभ मिलेगा।

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पीडीए की ओर से आजाद पार्क, पीडी टंडन पार्क और सिविल लाइंस क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इन स्थानों चार्जिंग सेंटर बनने से आसानी से लोग अपने वाहनों को चार्ज करने के लिए पहुंच जाएगा। चार्जिंग सेंटर बनने से निजी इलेक्ट्रिक कारों और अन्य ई-वाहनों का इस्तेमाल करने वालों को सहूलियत मिलेगी।