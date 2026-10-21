प्रयागराज में सिक्स लेन पुल की लोड टेस्टिंग शुरू, इस दिन से दौड़ेगी गाड़ियां; लखनऊ-अयोध्या जाना होगा आसान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में आवागमन सुगम बनाने के लिए स्टेनली रोड से मलाक हरहर तक बन रहे 9.800 किलोमीटर लंबे सिक्सलेन पुल की लोड टेस्टिंग शुरू हो गई है। परीक्षण के दौरान पुल पर 25 से 30 भारी वाहनों को एक साथ खड़ा कर उसकी क्षमता और मजबूती की जांच की जा रही है।

10 से 15 दिनों तक लोड टेस्टिंग किया जाएगा। लोड टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरा होने के बाद 15 से 20 नवंबर तक पुल की एक लेन पर आवागमन शुरू किया जाएगा। प्रतापगढ़ से प्रयागराज आने वाले लेन पर आवागमन पहले शुय किया जाएगा। उसके एक माह बाद यानि 15 दिसंबर से दोनों लेन पर नियमित रूप से आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।