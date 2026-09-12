प्रयागराज में 100 करोड़ से बनेगा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, नवरात्र में होगा भूमि पूजन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नगर निगम सदन की बैठक के दूसरे दिन कई अहम महत्व पूर्ण निर्णय पारित किए गए। सदन शुरू होते ही महापौर गणेश केसरवानी ने बताया कि सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण जल्द शुरू होगा। कंपनी का चयन किया जा चुका है।

ढाई से तीन वर्ष में हॉस्पिटल का संचालन शुरू हो जाएगा। भूमि पूजन नवरात्र में किया जाएगा। पार्षदों ने मेज थपथपाकर खुशी व्यक्त किया। वार्ड 33 और वार्ड 31 को स्वच्छ वायु में अवॉर्ड मिलने पर महापौर ने सभी का आभार व्यक्त किया। जहांगीराबाद और लवायन के पार्षद इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त किया।

नगर निगम की ओर से नैनी के जहांगीराबाद में तीन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। 550 बेड के सुपर स्पेशियलिटी बनाने के लिए नवरात्र में भूमि पूजन किया जाएगा। देश का जाना-माना समूह पार्क मेडी बर्ड लिमिटेड अस्पताल का निर्माण 100 करोड़ रुपये की लागत से करेगा।

हॉस्पिटल में नगर निगम के कर्मचारियों और पार्षदों के लिए 50 बेड हमेशा सुरक्षित रहेगा। ऐसे में नगर निगम के 4500 स्वच्छता कर्मियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। आयुष्मान कार्ड धारकों के उपचार के लिए 25 प्रतिशत बेड हर वक्त निर्धारित रहेगा। स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण वार्ड 31 जहांगीराबाद में किया जाएगा।

मिलेंगी ये सुविधाएं मल्टी स्टोरी अस्पताल में कैंसर, हृदय, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, अन्कोलाजी, मधुमेह, प्लास्टिक सर्जरी व नेफ्रोलॉजी सहित अन्य सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी चलेंगी। अस्पताल में मरीजों को ब्लड व रेडियोलाजी से संबंधित सभी प्रकार की जांचें उपलब्ध होंगी। इस अस्पताल की शुरूआत होने से प्रयागराज ही नहीं बल्कि चित्रकूट, बांदा, कर्वी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, मछली शहर, फतेहपुर सहित मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।

अस्पताल के निमार्ण में करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। वहीं अस्पताल संचालन के बाद हर साल नगर निगम को 18 करोड़ रुपये पार्क संस्था को देने होंगे। करीब 30 के लिए यह अनुबंध रहेगा। इस दौरान सालाना दो से तीन फीसदी रेंट में बढ़ोत्तरी भी होगी। इससे नगर निगम पर अस्पताल के संचालन का वित्तीय बोझ कम होगा। निर्माण की जिम्मेदारी भी संबंधित कंपनी की होगी।

अस्पताल के निर्माण में ढाई वर्ष का समय लगेगा। इसके अलावा नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों के लिए 50 बेड अस्पताल में आरक्षित किए गए हैं। अस्पताल में आयुष्मान लाभार्थियों के लिए 25 बेड आरक्षित रहेंगे। यह भी पढ़ें- प्रयागराज में बनेगा 150 एकड़ का भव्य बायोडायवर्सिटी पार्क, खर्च होंगे 136 करोड़ रुपए विधायक हर्ष वर्धन सदन में हुए शामिल नगर निगम सदन की बैठक के दूसरे दिन शुक्रवार को विधायक हर्ष वर्धन बाजपेई भी शामिल हुए। शाम छह बजे के बाद सदन में शामिल हुए । विधायक ने कहा कि शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। जल निकासी के लिए ठोस प्रबंध होगा। गृह व जलकर का अतिरिक्त भार भवन स्वामियों पर नहीं पड़ेगा।