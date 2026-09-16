एयरपोर्ट रोड की तर्ज पर प्रयागराज की 10 सड़कें होंगी चकाचक, रोड किनारे दिखेंगी रामचरितमानस की चौपाइयां
प्रयागराज की 10 प्रमुख सड़कों को अब एयरपोर्ट रोड की तर्ज पर 400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आकर्षक और व्यवस्थित बनाया जाएगा।
HighLights
10 प्रमुख सड़कें एयरपोर्ट रोड की तर्ज पर होंगी विकसित।
400 करोड़ से अधिक की लागत से होगा सुंदरीकरण कार्य।
रामचरितमानस की चौपाइयां और भूमिगत केबल भी लगेंगे।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर की प्रमुख सड़कों को अब एयरपोर्ट रोड की तर्ज पर व्यवस्थित और आकर्षक बनाने की तैयारी है। नगर निगम ने एमजी मार्ग,एमजीपी मार्ग समेत 10 प्रमुख सड़कों को चिह्नित किया है।
इन सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ साफ-सफाई, फुटपाथ, डिवाइडर और सुंदरीकरण के कार्य कराए जाएंगे। इन सड़कों को संवारने के लिए 400 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च होगी। 10 सड़कों की दूरी लगभग 30 किलोमीटर तक रहेगी।
नगर निगम इन सड़कों को सिर्फ गड्ढामुक्त करने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि शहर की चुनिंदा और आकर्षक सड़क बनाएगा। पार्किंग के साथ मार्ग प्रकाश के बेहतर प्रबंध रहेगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए जहां 10 सड़कों पर दो लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे, वहीं मार्ग प्रकाश के लिए केबल को अंडर ग्राउंड किया जाएगा।
सड़कों के किनारे 500-500 मीटर की दूरी पर पार्किंग का व्यापक बंध रहेगा। सड़कों के किनारे रामचरित मानस की चौपाइयां भी अंकित कराई जाएंगी। सड़कों को दुरुस्त करने का काम तीन फेज में किया जाएगा।
सड़कों के किनारे जल निकासी के लिए अंडर ग्राउंड नाला बनाया जाएगा। मार्ग प्रकाश के लिए बिजली की केबल भी अंडर ग्राउंड रहेगा। चौराहाें पर स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों और देवी-देवताओं की आकर्षक प्रतिमाएं लगाई जाएगी। पैदल चलने वालों के लिए बैठने के लिए पत्थर की बेंच भी लगाई जाएगी। चिह्नित सड़कों पर चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कराया जाएगा।
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एयररोड की विशेषता
- आकर्षक ग्रीनरी
- खिलाड़ियाें व देवी-देवताओं की प्रतिमाएं
- आकर्षक लाइटिंग
- रामचरित मानस की चौपाइयां
- सड़क के किनारे आकर्षक फुटपाथ
- लगभग दो किलोमीटर सीधी सड़क
एयरपोर्ट रोड की तर्ज पर एमजीपी, एसपी मार्ग समेत 10 प्रमुख सड़कों को विकसित करने की योजना है। इसमें सड़क, फुटपाथ, डिवाइडर, सफाई, सुंदरीकरण और भूमिगत बिजली केबल समेत जरूरी कार्य कराए जाएंगे। नगर निगम सदन में इस पर संकल्प पास किया जा चुका है। जल्द ही सड़कों को संवारने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
दिनेश चंद्र सचान, मुख्य अभियंता, नगर निगम, प्रयागराज