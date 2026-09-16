एयरपोर्ट रोड की तर्ज पर प्रयागराज की 10 सड़कें होंगी चकाचक, रोड किनारे दिखेंगी रामचरितमानस की चौपाइयां

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर की प्रमुख सड़कों को अब एयरपोर्ट रोड की तर्ज पर व्यवस्थित और आकर्षक बनाने की तैयारी है। नगर निगम ने एमजी मार्ग,एमजीपी मार्ग समेत 10 प्रमुख सड़कों को चिह्नित किया है।

इन सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ साफ-सफाई, फुटपाथ, डिवाइडर और सुंदरीकरण के कार्य कराए जाएंगे। इन सड़कों को संवारने के लिए 400 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च होगी। 10 सड़कों की दूरी लगभग 30 किलोमीटर तक रहेगी।

नगर निगम इन सड़कों को सिर्फ गड्ढामुक्त करने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि शहर की चुनिंदा और आकर्षक सड़क बनाएगा। पार्किंग के साथ मार्ग प्रकाश के बेहतर प्रबंध रहेगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए जहां 10 सड़कों पर दो लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे, वहीं मार्ग प्रकाश के लिए केबल को अंडर ग्राउंड किया जाएगा।