प्रयागराज में सपा नेता के हत्यारों से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर समेत दो को लगी गोली; 4 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव पवन कुमार यादव को गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस से बुधवार अपराह्न मुठभेड़ हो गई। हिस्ट्रीशीटर लल्ला यादव और उसके सहयोगी अपराधी निहाल को गोली लगी है।

इसके अलावा प्रधान पति विनोद यादव और बृजेश यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। गोली से जख्मी आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके कब्जे से असलहा और कारतूस बरामद की गई है। उधर, पोस्टमार्टम हाउस पर न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार के लोग धरने पर बैठे रहे।