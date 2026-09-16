'साहब, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला...' अवैध संबंध के शक में सो रही वाइफ का गला काटकर थाने पहुंचा पति

जागरण संवाददाता, हरदोई। अवैध संबंधों के शक में मंगलवार की रात पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित ने बहन को फोन कर घटना की जानकारी दी और खुद कोतवाली पहुंच गया। पुलिस को उसने पत्नी की हत्या करने की बात बताई। सूचना पर एएसपी पूर्वी सुबोध गौतम और सीओ सिटी अजीत सिंह चौहान ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए।

मुहल्ला वैटगंज निवासी परवेज कार चालक है। उसने 12 वर्ष पहले रिश्ते की भतीजी नगमा से प्रेम विवाह किया था। दंपती के कोई संतान नहीं थी। पारिवारिक विवाद के चलते परवेज ने पुराना मकान बेच दिया था। करीब डेढ़ महीने से दोनों टिलिया में महताब के मकान में किराए पर रह रहे थे। मंगलवार रात नगमा तख्त पर सो रही थी।