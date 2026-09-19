प्रयागराज में घर लेने का बढ़िया मौका! 465 फ्लैट बेचेगा PDA, 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर होगी बुकिंग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पीडीए के फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोगों को अब आवेदन के लिए किसी खास तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण अपनी छह आवासीय योजनाओं में 465 फ्लैटों की बिक्री पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर करेगा। नवरात्र से नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोग अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी आवेदन कर फ्लैट खरीद सकेंगे।

अब तक पीडीए की आवासीय योजनाओं में फ्लैटों की बिक्री के लिए एक माह की अवधि निर्धारित कर ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते थे। निर्धारित समय में आवेदन नहीं करने पर इच्छुक लोगों को अगली प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ता था।