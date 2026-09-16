प्रयागराज में घर बनाना हुआ सस्ता और आसान, पीडीए ने बेटरमेंट शुल्क में की भारी कटौती

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भवन का मानचित्र पास कराने में लोगों की जेब पर पड़ने वाला बड़ा भार अब कम होगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने बेटरमेंट चार्ज यानी विकास शुल्क में भारी कटौती कर दी है। सिविल लाइंस, झलवा, पीपलगांव, कालिंदीपुरम समेत कई क्षेत्रों में अब पहले की तुलना में आधे से भी कम शुल्क देना होगा।

शासन ने पीडीए बोर्ड के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। इससे भवन निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने वाले लोगों को राहत मिलेगी। नैनी,झूंसी और फाफामऊ की ओर पहले बेटमेंट चार्ज कुछ क्षेत्र में लगता था। लेकिन अब पीडीए के विकास वाले सभी क्षेत्रों में बेटरमेंट चार्ज लिया जाएगा।

बोर्ड बैठक में पास हुआ प्रस्ताव पीडीए बोर्ड की पांच सितंबर को हुई बैठक में बेटरमेंट चार्ज कम करने का प्रस्ताव पास किया गया था। इसे शासन की मंजूरी के लिए भेजा गया था। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद नई दरें प्रभावी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई व्यवस्था में दिसंबर 2022 और दिसंबर 2025 के सर्किल रेट के 15 प्रतिशत के आधार पर बेटरमेंट चार्ज निर्धारित किया जाएगा।