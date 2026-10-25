प्रयागराज में विस्तारित क्षेत्र के 28 वार्डों की सड़कें रोशनी से जगमगाएंगी, नगर निगम खर्च करेगा 23 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के विस्तारित क्षेत्रों यानी गांव से शहर में तब्दील इलाकों में अंधेरी सड़कों को रोशन करने के लिए नगर निगम 23 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगा। इसके तहत 28 वार्डों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था मजबूत की जाएगी। इससे आवागमन करने वाले लोगों को रात में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।

रात में आवागमन में होती है परेशानी विस्तारित क्षेत्रों में पर्याप्त स्ट्रीट लाइटें नहीं होने से रात में आवागमन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई मार्गों पर अंधेरा रहने से लोगों को असुरक्षा का भी एहसास होता है। इसे देखते हुए नगर निगम ने नई स्ट्रीट लाइटें और पोल लगाने की योजना तैयार की है।