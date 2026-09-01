प्रयागराज व आसपास के जिलों में 15 सितंबर तक सक्रिय रहेगा मानसून, अगले 6 दिन झमाझम बारिश होगी; पहले ही दिन 26 मिमी वर्षा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी व आसपास के जिलों में इस बार मानसून अधिक मेहरबान नजर आ रहा है। अगस्त में अच्छी बारिश के बाद सितंबर की शुरुआत भी झमाझम बारिश के साथ हुई है। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक हुई बारिश से शहर और आसपास के इलाकों में मौसम सुहावना हो गया।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह आठ बजे तक पिछले 24 घंटे में 26.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बारिश और बादलों के कारण दिन और रात के तापमान के बीच अंतर बेहद कम हो गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में महज करीब 2.2 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहने से पूरे दिन मौसम में ठंडक और नमी बनी रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार छह सितंबर तक आसमान में बादल छाए रहने और अलग-अलग अंतराल में बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। एक और दो सितंबर को सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ दौर में बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।

तीन और चार सितंबर को भी बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दोनों दिन अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। पांच और छह सितंबर को भी एक-दो दौर की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इन दिनों अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।