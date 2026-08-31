प्रयागराज में सावन के बाद अब भादो में भी झमाझम बारिश, अगले एक सप्ताह तक छाए रहेंगे बादल और होगी बारिश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सावन के बाद अब भादो में भी मानसून की सक्रियता और जोर पकड़ रही है। 30 अगस्त की पूरी रात बादल बरसते रहे और सुबह तक शहर के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा। आज यानी सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटे में 54.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

लगातार बारिश और बादलों की मौजूदगी से तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक आसमान में बादलों की आवाजाही और बीच-बीच में बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। सोमवार सुबह प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता 100 प्रतिशत रही। रातभर बारिश के कारण मौसम में ठंडक घुली रही।

मौसम विभाग के अनुसार सात दिनों तक अच्छी बारिश की उम्मीद है। यानी छह सितंबर तक प्रयागराज में सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ अंतराल पर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। एक और दो सितंबर को न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

पांच सितंबर को भी आसमान में बादलों की मौजूदगी के साथ बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। यानी सितंबर की शुरुआत में भी शहरवासियों को फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार कम हैं।