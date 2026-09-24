प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी मिली विवाहिता, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सदियापुर करेली में रहने वाली 22 वर्षीय विवाहिता अर्चना निषाद की बुधवार रात संदिग्ध दशा में मौत हो गई। वह घर में फंदे पर लटकी मिली। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष आत्महत्या की बात कह रहा है। फिलहाल मौत का साफ नहीं है। करेली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बताया गया है कि सदियांपुर निवासी अर्चना निषाद की शादी कुछ साल पहले मुकेश निषाद की साथ हुई थी ।

मुकेश निषाद ऑटो चलाकर परिवार का भरोसा करता है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। अर्चना के पिता की भी मौत हो चुकी है। परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी हुई थी। बुधवार रात अर्चना अपने कमरे में थी। रात को पति मुकेश ने दरवाजा खटखटाया तो कोई उत्तर नहीं मिला। अनहोनी की आशंका पर पुलिस को खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो अर्चना फंदे पर लटकी थी।