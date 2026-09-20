प्रयागराज में लूकरगंज की पार्षद सुनीता दरबारी का निधन, नगर निगम कार्यकारिणी की पहली महिला उपाध्यक्ष थीं
प्रयागराज के लूकरगंज की पार्षद सुनीता दरबारी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रयागराज नगर निगम ...और पढ़ें
HighLights
72 वर्षीय पार्षद ने रविवार को ली अंतिम सांस
तीन सप्ताह पूर्व सांस लेने में तकलीफ हुई थी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के झूलेलाल नगर (लूकरगंज) की पार्षद सरस उर्फ सुनीता दरबारी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सांस लेन इनको तीन सप्ताह पहले परेशानी हुई थी। मेदांता में कुछ दिनों तक उपचार भी हुआ लेकिन सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। रविवार को 3.45 बजे उन्हें अंतिम सांस लिया।
21 सितंबर को रसूलाबाद में अंतिम संस्कार होगा
सुनीता दरबारी को प्रयागराज नगर निगम कार्यकारिणी की पहली महिला उपाध्यक्ष बनने का गौरव भी हासिल था। उनके पुत्र व पूर्व पार्षद रोचक दरबारी ने बताया कि शवयात्रा सोमवार 21 सितंबर को सुबह 10 बजे निज आवास लूकरगंज से चंद्रशेखर आजाद (रसूलाबाद) श्मशान घाट के लिए प्रस्थान करेगी।
पार्षदों व समाजसेवी संवेदना जताने पहुंचे
दूसरी ओर पार्षद के निधन निधन की जानकारी होने के बाद पार्षदों और समाजसेवियों को हुई तो वे शोक संतप्त हो गए। इस दुख भरी घड़ी में संवेदना जताने और सुनीता दरबारी के परिवार के लोगों को संवेदना देने वालों की उनके निवास पर भीड़ जुटी।
एक वर्ष में दो पार्षदों का निधन
प्रयागराज शहर में एक वर्ष के भीतर दो पार्षदों का निधन हो चुका है। सुनीता दरबारी के पहले वर्ष 2025 में वार्ड संख्या 48 अलोपीबाग के पार्षद उमेश चंद्र मिश्र का निधन हो चुका है।
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