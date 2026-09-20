प्रयागराज में लूकरगंज की पार्षद सुनीता दरबारी का निधन, नगर निगम कार्यकारिणी की पहली महिला उपाध्यक्ष थीं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के झूलेलाल नगर (लूकरगंज) की पार्षद सरस उर्फ सुनीता दरबारी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सांस लेन इनको तीन सप्ताह पहले परेशानी हुई थी। मेदांता में कुछ दिनों तक उपचार भी हुआ लेकिन सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। रविवार को 3.45 बजे उन्हें अंतिम सांस लिया।

21 सितंबर को रसूलाबाद में अंतिम संस्कार होगा सुनीता दरबारी को प्रयागराज नगर निगम कार्यकारिणी की पहली महिला उपाध्यक्ष बनने का गौरव भी हासिल था। उनके पुत्र व पूर्व पार्षद रोचक दरबारी ने बताया कि शवयात्रा सोमवार 21 सितंबर को सुबह 10 बजे निज आवास लूकरगंज से चंद्रशेखर आजाद (रसूलाबाद) श्मशान घाट के लिए प्रस्थान करेगी।

पार्षदों व समाजसेवी संवेदना जताने पहुंचे दूसरी ओर पार्षद के निधन निधन की जानकारी होने के बाद पार्षदों और समाजसेवियों को हुई तो वे शोक संतप्त हो गए। इस दुख भरी घड़ी में संवेदना जताने और सुनीता दरबारी के परिवार के लोगों को संवेदना देने वालों की उनके निवास पर भीड़ जुटी।