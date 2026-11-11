प्रयागराज में 63 हजार की ठगी के मामले में वकीलों का अनोखा विरोध, थाने में DJ बजाकर किया डांस; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। महज 63 हजार रुपये की ठगी को लेकर कुछ वकीलों ने सिविल लाइंस थाने के भीतर साउंड लगाकर डांस किया। कभी नाकाबंदी तो कभी दूसरा गाना बजाकर रात भर थाने में डांस करते रहे।

वकीलों के इस प्रदर्शन का विडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। फिलहाल इंस्पेक्टर रामाश्रय यादव ने थाने में अनशन पर बैठे वकील को समझाया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद अनशन समाप्त हुआ।

वकील बृजेश तिवारी का आरोप है कि बाइक का लोन बंद कराने के लिए कान्हा मोटर्स के कर्मचारी अभय पांडेय से संपर्क किया था। कर्मचारी ने लोन की बकाया रकम करीब 63 हजार रुपये जमा कराने के दौरान सर्वर की समस्या बताई। इसके बाद उसने पैसे अपने अकाउंट में जमा करके फर्जी रसीद दी।