प्रयागराज में बसाई जाएगी नई हाइटेक टाउनशिप, भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू; हटाए जाएंगे अवैध कब्जे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज-रीवा राजमार्ग से सटे घूरपुर के पास इरादतगंज हवाई पट्टी की भूमि अब शहर के विस्तार का नया केंद्र बनेगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने 400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में हाईटेक टाउनशिप विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजकर हवाई पट्टी की भूमि से कब्जे हटाने और उसे दुरुस्त कराकर संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है। इसमें एसडीएम करछना व बारा, एसीपी घूरपुर और ज्येष्ठ खनन अधिकारी शामिल हैं।

ग्रुप हाउसिंग के तहत बनेंगे फ्लैट मुख्यमंत्री विस्तारीकरण योजना के तहत यमुनापार के इरादतगंज में टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई गई है। सेना और पीडीए के अधिकारियों से जमीन को लेकर वार्ता हो गई है। जल्द ही भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। टाउनशिप में छोटे और बड़े भूखंड बनाए जाएंगे। जरूरत के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के तहत फ्लैट भी बनाए जाएंगे।

सौ बीघा से अधिक जमीन पर कब्जा इरादजगंज क्षेत्र में सेना की जमीन पर लगभग सौ बीघा से अधिक दायरे में अवैध कब्जा करके लोगों ने मकान और दुकान बना लिया है। कई स्थानों पर मिट्टी खनन करके कई फीट गहरा गड्ढा कर दिया गया है। सेना की ओर से अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए पीडीए को पत्र भेजा गया है।

पार्क और पार्किंग की रहेगी सुविधा पीडीए की ओर से विकसित की जाने वाली टाउनशिप में बेहतर सड़क के साथ पार्किंग और पार्क का भी प्रबंध किया जाएगा। इस टाउनशिप में चार से पांच ब्लाक बनाए जाएंगे। एक ब्लाक में चार से पांच बीघा के दायरे में पार्क का भी निर्माण किया जाएगा।