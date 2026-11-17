जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना जमीन अधिग्रहण की धीमी रफ्तार में उलझी है। सोरांव तहसील के चार गांवों में 101.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में औद्योगिक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाना है, लेकिन अब तक महज 35.34 हेक्टेयर जमीन का ही सर्वे और मूल्यांकन हो सका है।

सर्किल रेट को लेकर सहमति नहीं बनने से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि, यूपीडा के अधिकारियों का दावा है कि चालू वित्तीय वर्ष में पूरी जमीन का सर्वे और मूल्यांकन पूरा कर लिया जाएगा।

औद्योगिक कॉरिडोर के लिए जूड़ापुर दांदू, बारी, सराय खातून और मलाक चतुरी गांव के काश्तकारों से जमीन अधिग्रहीत की जानी है। भूमि अधिग्रहण के बाद यहां ग्रीन बेल्ट विकसित करने के साथ प्रकाश व्यवस्था और आवागमन के लिए रास्तों का निर्माण कराया जाएगा।

यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार, बुनियादी सुविधाएं विकसित होने के बाद भारतीय और विदेशी कंपनियां यहां अपनी औद्योगिक इकाइयां और कारोबार विस्तार कर सकेंगी। इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।