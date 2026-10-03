प्रयागराज में खुल्दाबाद इलाके में बखेड़ा के बाद अटाला चौकी इंचार्ज पर गिरी गाज, छुट्टी पर भेजे गए
खुल्दाबाद क्षेत्र में हुए बखेड़े के बाद प्रयागराज के अटाला चौकी इंचार्ज को छुट्टी पर भेज दिया गया है। उन ...और पढ़ें
HighLights
चौकी इंचार्ज पर दो दिन पहले गोकशी मामले में एक व्यक्ति की पिटाई का आरोप
बखेड़ा मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही, एक यूट्यूबर पर भी आरोप लगा है
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र में हुए बखेड़ा के बाद आखिरकार चौकी इंचार्ज अटाला को छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। कहा जा रहा है कि अब चौकी इंचार्ज को उस जगह तैनात भी नहीं किया जाएगा।
दो दिन पहले गोकशी के संदिग्ध मामले में एक व्यक्ति को उठाकर पूछताछ की गई थी। आरोप लगाया गया था की चौकी इंचार्ज ने मारपीट की थी। इसमें एक अहम रोल एक यूट्यूबर का भी सामने आया है। इस पर आरोप है कि वह संदिग्ध युवक को चौकी पर लेकर गया था। उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुट थे।
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एसीपी निकिता श्रीवास्तव ने किसी तरह मामले को संभाला था। अब इसी मामले में चौकी इंचार्ज को फिलहाल हटाकर छुट्टी पर भेज दिया गया है।