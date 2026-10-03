प्रयागराज में खुल्दाबाद इलाके में बखेड़ा के बाद अटाला चौकी इंचार्ज पर गिरी गाज, छुट्टी पर भेजे गए

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र में हुए बखेड़ा के बाद आखिरकार चौकी इंचार्ज अटाला को छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। कहा जा रहा है कि अब चौकी इंचार्ज को उस जगह तैनात भी नहीं किया जाएगा।

दो दिन पहले गोकशी के संदिग्ध मामले में एक व्यक्ति को उठाकर पूछताछ की गई थी। आरोप लगाया गया था की चौकी इंचार्ज ने मारपीट की थी। इसमें एक अहम रोल एक यूट्यूबर का भी सामने आया है। इस पर आरोप है कि वह संदिग्ध युवक को चौकी पर लेकर गया था। उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुट थे।