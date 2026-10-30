प्रयागराज में 24 घंटे से हो रही रिमझिम बारिश, तीन नवंबर तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज; लगातार वर्षा से ठंड बढ़ी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। 29 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला पूरी रात जारी रहा और शुक्रवार यानी आज 30 अक्टूबर को भी रुक-रुककर बारिश तथा गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ रही है। लगातार हो रही बारिश से मौसम में ठंड बढ़ गई है।

तीन डिग्री सेल्सियस गिरा न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में 15.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह बारिश गुरुवार सुबह से शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक रिकार्ड की गई। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसमें तीन डिग्री की गिरावट आई है।

आज पूरे दिन बारिश होगी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूरे दिन रिमझिम बारिश होती रहेगी। इसके साथ एक-दो बार बारिश अथवा गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। लगातार बादल छाए रहने और बारिश के चलते दिन के तापमान में अपेक्षाकृत गिरावट रहने की संभावना है। एक नवंबर तक आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इस दिन न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।