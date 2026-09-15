25 अक्टूबर से बदलेगा प्रयागराज एयरपोर्ट का शेड्यूल, देखें किस दिन कहां के लिए मिलेगी फ्लाइट
प्रयागराज एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर से नया शीतकालीन उड़ान शेड्यूल लागू होगा, जिसके तहत नवंबर से शनिवार को कोई निर्धारित उड़ान नहीं होगी।
HighLights
प्रयागराज एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर से नया शीतकालीन शेड्यूल लागू।
नवंबर से शनिवार को कोई निर्धारित उड़ान संचालित नहीं होगी।
नए शेड्यूल में प्रयागराज से कोई नया शहर नहीं जोड़ा गया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर से सर्दियों का नया उड़ान शेड्यूल लागू होगा। नए शेड्यूल के तहत अक्टूबर माह में सप्ताह में सातों दिन, जबकि नवंबर से शनिवार को एयरपोर्ट से कोई निर्धारित उड़ान संचालित नहीं होगी। हालांकि समय सारिणी में किसी भी नए शहर को प्रयागराज से नहीं जोड़ा गया है, इससे उड़ाने बढ़ने की उम्मीदों को फिर धक्का पहुंचा है।
नए शीतकाल शेड्यूल में प्रयागराज से बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर, हैदराबाद और नई दिल्ली के लिए उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। सप्ताह में सबसे अधिक पांच उड़ानें रविवार को संचालित होंगी। सोमवार को चार, मंगलवार को चार, बुधवार को दो, गुरुवार को तीन और शुक्रवार को तीन उड़ानों का संचालन होगा। इस तरह सप्ताह में कुल 21 उड़ानें संचालित होंगी।
सोमवार और रविवार को यात्रियों को बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर और नई दिल्ली के लिए उड़ान मिलेगी। मंगलवार को हैदराबाद के साथ बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली की उड़ानें रहेंगी। बृहस्पतिवार को हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली तथा शुक्रवार को बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली के लिए विमान संचालित होंगे। बुधवार को मुंबई और नई दिल्ली के लिए दो उड़ानें निर्धारित की गई हैं।
दिनवार उड़ानें
रविवार
- फ्लाइट 6819 : प्रयागराज-हैदराबाद, दोपहर 12:55 बजे
- फ्लाइट 6532 : प्रयागराज-बेंगलुरु, दोपहर 2:50 बजे
- फ्लाइट 6938 : प्रयागराज-मुंबई, दोपहर 3:15 बजे
- फ्लाइट 7724 : प्रयागराज-भुवनेश्वर, दोपहर 3:40 बजे
- फ्लाइट 6841 : प्रयागराज-नई दिल्ली, शाम 4:00 बजे
सोमवार
- फ्लाइट 6532 : प्रयागराज-बेंगलुरु, दोपहर 2:50 बजे
- फ्लाइट 6938 : प्रयागराज-मुंबई, दोपहर 3:15 बजे
- फ्लाइट 7724 : प्रयागराज-भुवनेश्वर, दोपहर 3:40 बजे
- फ्लाइट 6841 : प्रयागराज-नई दिल्ली, शाम 4:00 बजे
मंगलवार
- फ्लाइट 6819 : प्रयागराज-हैदराबाद, दोपहर 12:55 बजे
- फ्लाइट 6532 : प्रयागराज-बेंगलुरु, दोपहर 2:50 बजे
- फ्लाइट 6938 : प्रयागराज-मुंबई, दोपहर 3:15 बजे
- फ्लाइट 6841 : प्रयागराज-नई दिल्ली, शाम 4:00 बजे
बुधवार
- फ्लाइट 6938 : प्रयागराज-मुंबई, दोपहर 3:15 बजे
- फ्लाइट 6841 : प्रयागराज-नई दिल्ली, शाम 4:00 बजे
गुरुवार
- फ्लाइट 6819 : प्रयागराज-हैदराबाद, दोपहर 12:55 बजे
- फ्लाइट 6938 : प्रयागराज-मुंबई, दोपहर 3:15 बजे
- फ्लाइट 6841 : प्रयागराज-नई दिल्ली, शाम 4:00 बजे
शुक्रवार
- फ्लाइट 6532 : प्रयागराज-बेंगलुरु, दोपहर 2:50 बजे
- फ्लाइट 6938 : प्रयागराज-मुंबई, दोपहर 3:15 बजे
- फ्लाइट 6841 : प्रयागराज-नई दिल्ली, शाम 4:00 बजे
शनिवार
- अक्टूबर में अकासा की मुंबई उड़ान
- नवंबर से कोई निर्धारित उड़ान नहीं
यह भी पढ़ें- प्रयागराज में 16 सितंबर से बदलेगा मौसम, एक हफ्ते नहीं होगी बारिश; धूप बढ़ाएगी पारा और उमस करेगी बेहाल