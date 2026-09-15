25 अक्टूबर से बदलेगा प्रयागराज एयरपोर्ट का शेड्यूल, देखें किस दिन कहां के लिए मिलेगी फ्लाइट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर से सर्दियों का नया उड़ान शेड्यूल लागू होगा। नए शेड्यूल के तहत अक्टूबर माह में सप्ताह में सातों दिन, जबकि नवंबर से शनिवार को एयरपोर्ट से कोई निर्धारित उड़ान संचालित नहीं होगी। हालांकि समय सारिणी में किसी भी नए शहर को प्रयागराज से नहीं जोड़ा गया है, इससे उड़ाने बढ़ने की उम्मीदों को फिर धक्का पहुंचा है।

नए शीतकाल शेड्यूल में प्रयागराज से बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर, हैदराबाद और नई दिल्ली के लिए उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। सप्ताह में सबसे अधिक पांच उड़ानें रविवार को संचालित होंगी। सोमवार को चार, मंगलवार को चार, बुधवार को दो, गुरुवार को तीन और शुक्रवार को तीन उड़ानों का संचालन होगा। इस तरह सप्ताह में कुल 21 उड़ानें संचालित होंगी।

सोमवार और रविवार को यात्रियों को बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर और नई दिल्ली के लिए उड़ान मिलेगी। मंगलवार को हैदराबाद के साथ बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली की उड़ानें रहेंगी। बृहस्पतिवार को हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली तथा शुक्रवार को बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली के लिए विमान संचालित होंगे। बुधवार को मुंबई और नई दिल्ली के लिए दो उड़ानें निर्धारित की गई हैं।