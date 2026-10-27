नवबंर-दिसंबर में शुरू होगा प्रयागराज एयरपोर्ट पर रनवे का विस्तार, प्रभावित होंगी कई फ्लाइट्स

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नवंबर से दिसंबर के बीच में प्रयागराज एयरपोर्ट की हवाई पट्टी के विस्तार का काम शुरू होगा। इससे विमान सेवा प्रभावित हो सकती है और कुछ दिनों तक विमानों का आवागमन भी बंद किया जा सकता है। मुख्य रनवे के विस्तार और उसे नवनिर्मित टैक्सीवे से जोड़ने के तकनीकी कार्य को गति देने के लिए भारतीय वायुसेना ट्रैफिक ब्लॉक लेने की तैयारी में है।

निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा कारणों से विमानों की लैंडिंग और टेकआफ दोनों कुछ-कुछ दिनों के लिए या तो बंद रहेंगे या उन्हें बनारस, लखनऊ आदि स्थानांतरित किया जाएगा। विमान सेवाओं पर यात्रियों की निर्भरता को देखते हुए वायुसेना इसे एकमुश्त करने के बजाय कई चरणों में पूरा करेगी, ताकि उड़ानों का संचालन लंबे समय तक प्रभावित न रहे। योजना के तहत बमरौली एयरपोर्ट की मौजूदा लगभग 2700 मीटर लंबी हवाई पट्टी का करीब 600 मीटर और विस्तार किया जाना है।