प्रयागराज में बनने वाली एयरो सिटी के लिए जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण, रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी आसान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एयरो सिटी आवासीय योजना के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान किसानों को अब रजिस्ट्री और दूसरी औपचारिकताओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। इसके तहत एयरपोर्ट के पास ही रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

पीडीए और राजस्व विभाग की ओर से यहां अस्थायी कार्यालय भी खोला जाएगा, ताकि किसानों को एक ही स्थान पर आवश्यक सुविधाएं मिल सकें और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

किसानों का बचेगा समय, अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगा

एयरपोर्ट के पास पीडीए की ओर से एयरो सिटी विकसित करने के लिए करीब 400 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इतनी बड़ी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा करना प्राधिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए रजिस्ट्री और अन्य जरूरी औपचारिकताओं को एक ही स्थान पर पूरा कराने की योजना बनाई जा रही है।