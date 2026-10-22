चार साल बाद स्कूल लौटी 11 वर्षीय छात्रा नाजिया, चौथी कक्षा में लिया प्रवेश; बनना चाहती है शिक्षिका

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी के यमुनापार स्थित शंकरगढ़ विकास खंड की 11 वर्षीय नाजिया चार साल स्कूल से दूर रही। 'एजुकेट गर्ल्स' संस्था की मदद से मई 2026 में दोबारा पीएम श्री विद्यालय में चौथी कक्षा में प्रवेश कराया। अब वह नियमित स्कूल जा रही है और भविष्य में शिक्षक बनना चाहती है। उसके पिता नूर मोहम्मद और मां रहमतुन निशा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आर्थिक तंगी के कारण नाजिया की पढ़ाई बीच में छूट गई थी।

भाई-बहनों संग नाजिया जाती है स्कूल 'एजुकेट गर्ल्स' के सोशल मैपिंग अभियान के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से नाजिया के स्कूल नहीं जाने की जानकारी मिली। संस्था के कार्यकर्ताओं ने अभिभावकों से संवाद कर बेटी को दोबारा पढ़ाने के लिए राजी किया। पहले उसे 18 दिन के समर कैंप में शामिल कराया गया फिर खेलकूद, हिंदी, अंग्रेजी व गणित की शैक्षिक गतिविधि से जोड़ा गया। अब नाजिया अपने छोटे भाई-बहनों को भी साथ स्कूल ले जाती है।