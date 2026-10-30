प्रशांत सिंह अटल बने यूपी बार कौंसिल के सदस्य, 7088 का कोटा पूरा कर दर्ज की जीत

विधि संवाददाता, प्रयागराज। बार कौंसिल आफ उप्र के चुनाव में प्रत्याशी लखनऊ के प्रशांत सिंह अटल भी सदस्य निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। कौंसिल के सचिव एवं चुनाव अधिकारी रामकिशोर शुक्ल की ओर से गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।