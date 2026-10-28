प्रयागराज में गरजा PDA का बुलडोजर, लखनऊ रोड और गोहरी में 22 बीघा अवैध प्लॉटिंग की ध्वस्त

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को फाफामऊ क्षेत्र में लखनऊ रोड और गोहरी में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। बैकहो लोडर (बुलडोजर) चलाकर करीब 22 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया।

उदय चंद्र मौर्य, दीप चंद्र मौर्य, शंकर नाऊ, नंदलाल नाऊ व अन्य की ओर से मलाक हरहर में मलाका चौराहे के आगे लखनऊ रोड पर करीब छह बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की गई थी। वहीं, रवि शंकर पटेल, जैद अहमद, संतोष पांडेय व अन्य की ओर से गोहरी में प्रतापगढ़ रोड पर लगभग 16 बीघा क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लाटिंग को भी ध्वस्त किया गया। यह भी पढ़ें- प्रयागराज में 654 करोड़ रुपये से बनेगा ग्रीनफील्ड लग्जरी होटल, 'ताज गेटवे' ब्रांड करेगा संचालन