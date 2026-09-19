प्रयागराज में माफिया अतीक के पुश्तैनी मकान के पास बनेगा पद्मलोक अपार्टमेंट, 14 मंजिला इमारत में बनेंगे 602 फ्लैट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कसारी-मसारी आवास योजना में अब शहर को एक और बड़ी आवासीय परियोजना मिलने जा रही है। माफिया अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान के पास प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की ओर से पद्मलोक अपार्टमेंट विकसित किया जाएगा।

इसकी जमीन अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई है। करीब 191.20 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 14 मंजिल का ग्रुप हाउसिंग परिसर तैयार होगा। नवरात्र में परियोजना का भूमि पूजन प्रस्तावित है, जिसके बाद दीपावली से बुकिंग शुरू कराई जाएगी।

पीडीए की योजना के मुताबिक कसारी-मसारी आवास योजना में करीब 9811 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अपार्टमेंट का निर्माण कराया जाएगा। इसमें कुल 602 आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे। सभी फ्लैट दो बेडरूम, हाल और रसोई (2 बीएचके) श्रेणी के होंगे। प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 56 वर्ग मीटर से अधिक रखा जाएगा, ताकि परिवारों को अपेक्षाकृत बेहतर आवासीय सुविधा मिल सके। बहुमंजिला भवन में आधुनिक सुविधाओं के साथ फ्लैट तैयार किए जाएंगे। आठ लिफ्ट लगाई जाएगी। परियोजना को ग्रुप हाउसिंग के तहत विकसित किया जाएगा। पीडीए की ओर से इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। पीडीए उपाध्यक्ष ऋषिराज ने बताया कि रेरा से अनुमति मिल चुकी है। जल्द ही निर्माण शुरू होगा। निर्माण के दौरान ही विक्री प्रक्रिया सभी शुरू की जाएगी।