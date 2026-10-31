उत्तर मध्य रेलवे ने मनाया 'राष्ट्रीय एकता दिवस', सरदार पटेल की 151वीं जयंती पर गूंजा एकता का संकल्प

डिजिटल डेस्‍क, प्रयागराज। रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप और “एक भारत श्रेष्ठ भारत” की भावना को सुदृढ़ करते हुए, देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर आज उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय, प्रयागराज में "राष्ट्रीय एकता दिवस" समारोह का भव्य एवं उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया।

सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह समारोह की शुरुआत प्रातः 08:00 बजे हुई, जहां उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने उपस्थित सभी अधिकारियों और रेल कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने की निम्न शपथ दिलाई- "मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा।

मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं।"