Naini Jail Suicide Case : एक वर्ष पूर्व जिला जेल में हत्या के आरोपित ने की थी खुदकुशी, इस बार सेंट्रल जेल में घटना
नैनी जेल में आत्महत्या करने वाले बंदी के शव का पोस्टमार्टम होना है, जिसके लिए परिवार वाले पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुके हैं। यह मामला एक साल पहले जिला जेल में हुए आत्महत्या के मामले की याद दिलाता है, जब हत्या के प्रयास के आरोप में अफरोज नामक एक बंदी ने जेल के अंदर आत्महत्या कर ली थी। अफरोज नैनी के इंदलपुर का रहने वाला था और उसने जिला जेल के अस्पताल में यह कदम उठाया था।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Naini Jail Suicide Case केंद्रीय कारागार नैनी में शनिवार देर शाम आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी उदयराज लोध के खुदकुशी किए जाने के बाद, एक वर्ष पूर्व हुई घटना एक बार फिर ताजा हो गई। हालांकि वह घटना केंद्रीय कारागार में नहीं हुई थी, बल्कि ठीक बगल जिला जेल में हुई थी। यहां हत्या के प्रयास में बंद 25 वर्षीय अफरोज खिड़की से पैजामेे के नाड़े के सहारे फंदे से लटक गया था।
हत्यारोपित सात जून 2024 को जिला जेल गया था
Naini Jail Suicide Case नैनी थाना क्षेत्र के इंदलपुर गांव निवासी 25 वर्षीय अफरोज पुत्र अफसर हत्या के प्रयास के मामले में सात जून 2024 से जिला जेल में बंद हुआ था। सात नवंबर को तबीयत खराब होने पर उसे जेल के अस्पताल बैरक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।
पैजामे के नाड़े से की थी आत्महत्या
Naini Jail Suicide Case नौ नवंबर की दोपहर अफरोज ने पैजामेे के नाड़े से अस्पताल की सीढ़ी पर लगी खिड़की पर फंदा बनाकर लटक गया था। जेल के सिपाही उसे लेकर स्वरूपरानी अस्पताल पहुंचे थे, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस घटना से जेल प्रशासन में खलबली मच गई थी।
जेल में प्रताड़ित करने का लगाया गया था आरोप
मृतक के स्वजन ने उस समय अफरोज की मौत के मामले में वादी मुकदमा के रिश्तेदारों द्वारा जेल में उसे प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया था। आनन-फानन में जेल प्रशासन ने अस्पताल बैरक में तैनात बंदीरक्षक अमित सिंह को निलंबित कर दिया था। अभी इस घटना को एक वर्ष ही बीते थे कि केंद्रीय कारागार में बंदी द्वारा खुदकुशी किए जाने का मामला सामने आ गया।
आत्महतया करने वाले बंदी का पोस्टमार्टम आज
उधर नैनी सेंट्रल जेल में खुदकुशी करने वाले बंदी के शव का पोस्टमार्टम रविवार को होगा। उसके घरवाले पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए हैं।
