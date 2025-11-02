Naini Jail Suicide Case : एक वर्ष पूर्व जिला जेल में हत्या के आरोपित ने की थी खुदकुशी, इस बार सेंट्रल जेल में घटना

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Naini Jail Suicide Case केंद्रीय कारागार नैनी में शनिवार देर शाम आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी उदयराज लोध के खुदकुशी किए जाने के बाद, एक वर्ष पूर्व हुई घटना एक बार फिर ताजा हो गई। हालांकि वह घटना केंद्रीय कारागार में नहीं हुई थी, बल्कि ठीक बगल जिला जेल में हुई थी। यहां हत्या के प्रयास में बंद 25 वर्षीय अफरोज खिड़की से पैजामेे के नाड़े के सहारे फंदे से लटक गया था।

हत्यारोपित सात जून 2024 को जिला जेल गया था Naini Jail Suicide Case नैनी थाना क्षेत्र के इंदलपुर गांव निवासी 25 वर्षीय अफरोज पुत्र अफसर हत्या के प्रयास के मामले में सात जून 2024 से जिला जेल में बंद हुआ था। सात नवंबर को तबीयत खराब होने पर उसे जेल के अस्पताल बैरक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।

पैजामे के नाड़े से की थी आत्महत्या Naini Jail Suicide Case नौ नवंबर की दोपहर अफरोज ने पैजामेे के नाड़े से अस्पताल की सीढ़ी पर लगी खिड़की पर फंदा बनाकर लटक गया था। जेल के सिपाही उसे लेकर स्वरूपरानी अस्पताल पहुंचे थे, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस घटना से जेल प्रशासन में खलबली मच गई थी।