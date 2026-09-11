माघ मेला 2027: भीड़ नियंत्रण का नया खाका, मेले के दौरान प्रयागराज में शहर में प्रतियोगी परीक्षाएं टालने का सुझाव

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला 2027 को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे और जिला प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। गुरुवार को डीआरएम दफ्तर के ‘संकल्प सभागार’ में दोनों विभागों के शीर्ष अफसरों का साझा मंथन हुआ। बैठक में सबसे अहम सुझाव मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) रजनीश अग्रवाल ने रखा।

उन्होंने कहा कि मेले के मुख्य दिनों में शहर के भीतर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन न कराया जाए। इससे न केवल सड़कों और स्टेशनों पर अचानक उमड़ने वाली अतिरिक्त भीड़ से राहत मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों और कल्पवासियों को भी जाम के झाम से नहीं जूझना पड़ेगा।

अफसरों ने अंदेशा जताया कि गंगा पर बने नए छह लेन पुल की वजह से इस बार प्रयाग जंक्शन पर श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ सकती है। इसे देखते हुए प्रयागराज जंक्शन, छिवकी, नैनी, सूबेदारगंज और प्रयाग स्टेशन पर यात्रियों के आने-जाने के अलग रास्ते तय करने पर जोर रहा।

रेलवे और प्रशासन की साझा रणनीति में कई मुद्दों पर सहमति बनी। इसमें निर्णय हुआ कि रेलवे, पुलिस और प्रशासनिक टीमें मिलकर सभी प्रमुख स्टेशनों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी, ताकि भीड़ की निकासी और सुरक्षा के पक्के इंतजाम हो सकें। दूर-दराज से आने वाले भक्तों के लिए अतिरिक्त गाड़ियों का खाका तैयार होगा। होल्डिंग एरिया में कतारबद्ध आवाजाही, चौबीसों घंटे शुद्ध पेयजल, निरंतर सफाई और कड़ी सुरक्षा निगरानी के पुख्ता इंतजाम रहेंगे।