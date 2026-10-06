Magh Mela 2027 में शुरू होगी नई परंपरा, अखाड़ों की तर्ज पर पहली बार संगम में 'देव अमृत स्नान' करेंगे दंडी संन्यासी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला-2027 में दंडी संन्यासी 'देव अमृत स्नान' करेंगे। अखाड़ों की भांति उनका समूह मेला क्षेत्र में निकलेगा। ध्वज-पताका, बैंडबाजा के साथ आदिशंकराचार्य की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी।

मेला क्षेत्र का भ्रमण करते हुए समस्त दंडी संन्यासी संगम तट तक जाएंगे। संगम पूजन के बाद स्नान करेंगे। माघ मेला में यह नई परंपरा शुरू होगी। अखिल भारतीय दंडी संन्यासी परिषद ने इसको लेकर प्रशासन से सुविधा और सुरक्षा देने की मांग की है।

कुंभ, महाकुंभ में अखाड़ों के नागा संन्यासी, महामंडलेश्वर ध्वज-पताका, बैंडबाजा के साथ अमृत स्नान करते हैं।

दंडी संन्यासियों ने उसी के अनुरूप स्नान करने का निर्णय लिया है। माघ मेला क्षेत्र के गंगोली शिवालय मार्ग पर दंडी संन्यासी नगर बसाया जाता है। इसमें देशभर के लगभग पांच हजार दंडी संन्यासी कल्पवास करते हैं। भजन, पूजन और प्रवचन में लीन रहते हैं। वह गंगा में स्नान करते हैं।

संगम तक समूह में कभी स्नान करने नहीं गए शिविर स्थल से संगम की दूरी होने के कारण पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा स्नान पर्व में भी गंगा में स्नान करते थे। अबकी वसंत पंचमी के बाद अखाड़ों की भांति सामूहिक रूप से संगम स्नान करने का निर्णय लिया है। संगम तक समूह में कभी स्नान करने नहीं गए।

वसंत पंचमी के बाद ध्वज-पताका, बैंडबाजा के साथ आदिशंकराचार्य की शोभायात्रा निकाली जाएगी। जो वरिष्ठ होंगे उन्हें रथ पर आसीन किया जाएगा। इस स्नान को 'देव अमृत स्नान'का नाम दिया गया है। अखिल भारतीय दंडी संन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम का कहना है कि आदिशंकराचार्य की शोभायात्रा निकालकर संगम स्नान करने का निर्णय लिया गया है।