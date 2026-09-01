कौशांबी पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद प्रयागराज में छापेमारी, मऊआइमा में एक परिवार के तीन कारोबारियों को पुलिस ने उठाया

संसू ,जागरण, हरिसेनगंज (प्रयागराज)। कौशांबी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में मनौरी बाजार स्थित मीरपुर गांव में 30 अगस्त को अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। आसपास के मकान भी जमींदाज हो गए थे। इसमें अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है।

पुलिस को इस पटाखा फैक्ट्री कारोबारियों के तार प्रयागराज में मिले हैं। गंगापार में मऊआइमा कस्बे में दबिश देकर कौशांबी पुलिस ने 30 अगस्त की देर रात दबिश दी। मऊआइमा कस्बा स्थित पूरे मियां जी मोहल्ले के रहने वाले एक ही परिवार के तीन लोगों (एक पुरुष तथा दो महिलाएं) को पकड़कर पूछताछ के लिए कौशांबी ले गई है।

इस संबंध में मऊआइमा के इंस्पेक्टर जगरदीश कुशवाहा का कहना है कि एक परिवार से जुड़े तीन पटाखा कारोबारियों को पूछताछ के लिए मऊआइमा कस्बे से कौशांबी पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक यहां भी अवैध पटाखे का कारोबार चोरी छिपे जारी है। 12 अक्टूबर 2011 को किराए के मकान में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री मे भयंकर विस्फोट हुआ था। इसमें करीब 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को ध्यान में रखते हुए फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं को शामिल करते हुए हुए जांच पड़ताल कर रही है।