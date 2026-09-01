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कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़ी, अब 15 लोगों की मौत; 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड

By tara chand Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Tue, 01 Sep 2026 12:39 PM (IST)

कौशांबी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ...और पढ़ें

कौशांबी में अवैध पटाखा फैक्ट्री के धमाके के पीड़ितों के परिवार के लोगों का हाल लेते कौशांबी के डीएम व एसपी। जागरण

कौशांबी में अवैध पटाखा फैक्ट्री के धमाके के पीड़ितों के परिवार के लोगों का हाल लेते कौशांबी के डीएम व एसपी। जागरण

HighLights

  1. 10 बच्चे, चार पुरुष और एक महिला की मौत हुई है

  2. तीन गंभीर घायल एसआरएन अस्पताल में वेंटीलेटर पर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कौशांबी में आबादी के बीच अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में सोमवार को हुए भीषण विस्फोट ने अब तक 15 निर्दोषों की जान ले ली। लचर और लापरवाह व्यवस्था के कारण हुई इन मौतों में शामिल 10 बच्चे थे। इसके अलावा चार पुरुष और एक महिला की जान गई। चार मृतक एक ही परिवार के हैं। दो परिवार के तीन-तीन सदस्यों की जान गई। तीन गंभीर घायलों को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में वेंटीलेटर पर रखा गया है।

प्रकरण में लापरवाही पर नौ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें लापरवाही बरतने पर एक इंस्पेक्टर, छह दारोगा और दो सिपाही पर कार्रवाई की गई है। आईजी अजय कुमार मिश्रा के निर्देश पर पिपरी थाना व चौकी में पिछले दो वर्ष में तैनात रहे यहां पुलिस कर्मियों को खिलाफ कार्रवाई की गई है।

Kaushambi Blast

अब तक इनकी हुई मौत

- प्रियांजलि (पांच वर्ष) पुत्री मंजीत कुमार
-प्रवीण सिंह (13 वर्ष) पुत्र मंजीत
-जाह्नवी (12 वर्ष) पुत्री गया प्रसाद
-आदित्य (12 वर्ष) पुत्र गया प्रसाद
-रवि (आठ वर्ष) पुत्र गया प्रसाद
-ज्ञान सिंह (40 वर्ष) पुत्र हरिमोहन
-आदित्य (आठ वर्ष) पुत्र अज्ञात
-अंजू (23 वर्ष) पत्नी विक्रम सरोज
-विक्रम सरोज (35 वर्ष)
-अंश (छह वर्ष) पुत्र विक्रम सरोज
-नन्हा (04 वर्ष) पुत्र विक्रम सरोज
- अन्य का नाम अभी ज्ञात नहीं।

Family members of Kaushambi blast injured

मानव अंग के अवशेष से सुनील की शिनाख्त

अवैध पटाखा फैक्ट्री के ठीक बगल बूंदी का कारखाना था। सोमवार को घटना के वक्त कारखाने में रहे दो मजदूरों की मौत हो गई थी, एक शव की शिनाख्त हुई जबकि दूसरे का कटा हुआ हाथ प्रयागराज व पैर कौशांबी के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा। शव की शिनाख्त कराना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था लेकिन इन कयासों पर विराम लगाया उमा ने। दिव्यांग का कटा हुआ पैर देख बिलखी उमा ने उसकी पहचान अपने भाई सुनील मौर्य के रूप में की। पुलिस अब इसकी आधिकारिक पुष्टि डीएनए टेस्ट से कराएगी।

30 वर्षीय सुनील मौर्या पुत्र बब्बू निवासी पकसराई थाना चरवा बूंदी कारखाना में काम करता था। इसका हाथ मिला था। जिस पर पत्नी का नाम लिखा था, पत्नी रेखा देवी ने हाथ की पहचान किया है। उनके बेटे साक्षी 10 साल, प्रियांशु, आठ, शनि छह, सौरभ चार साल बच्चे हैं। कल रात में सुनील मौर्य की बहन शोभा देवी आई थी लेकिन पहचान नहीं हो पाई। आज दूसरी छोटी बहन उमा देवी आई है पैर की पहचान की है और बताया कि भाई का हाथ बोरी में भरा था उसमें गोदना से लिखा था लेकिन वह बोरी नहीं मिली है

दरअसल, नौशाद की पटाखा फैक्ट्री आबादी में होने के कारण ही दो साल पहले फैक्ट्री का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था, लेकिन व्यवस्था आंखें मूंदे रही और नौशाद का बेटा आदिल कुछ दूरी पर बिना लाइसेंस के ही पिता के कारोबार को जानलेवा तरीके से बढ़ाता गया।

killed childrens in Kaushambi blast injured

नौशाद का परिवार और उसके करीबी रिश्तेदार भी बारूदी पटाखे बनाने का ही काम करते हैं। सुबह बचाव कार्य के दौरान एक ही परिवार के तीन शव मिले, इसमें विक्रम और उनके दो बेटे अंश और शिवम शामिल हैं। जबकि सुनील मौर्य का कटा हुआ हाथ प्रयागराज व पैर कौशांबी के पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया। बहन उमा ने दिव्यांग भाई के पैर की पहचान की।उसके हाथ पर पत्नी का नाम देख सुनील मौर्य के रूप में पहचान की गई। पुलिस अब इसकी आधिकारिक पुष्टि डीएनए टेस्ट से कराएगी ।

 सोमवार को प्रयागराज-कौशांबी सीमा पर स्थित मनौरी में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। इससे कई मकान जमींदोज तो छह घर क्षतिग्रस्त हो गए। उस समय तक हादसे में एक परिवार चार सदस्य समेत 11 की दर्दनाक मौत हो गई थी जबकि 20 से अधिक घायल हुए। उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ट्रेनों का संचालन करीब एक घंटे तक बाधित रहा।

एयरफोर्स स्टेशन मनौरी से करीब दो किमी दूर पटाखा फैक्ट्री में धमाका इतना तेज हुआ कि उसकी गूंज करीब ढाई किलोमीटर तक सुनाई दी। करीब 500 मीटर दूर तक सरिया, मकान के अवशेष बिखर गए। पुलिस, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन की रेस्क्यू आपरेशन चला रही है। एयरफोर्स के 50 जवान भी राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। जेसीबी से मलबा हटाकर दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है।

चीख-पुकार के बीच सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंचकर इनपुट जुटाती रहीं। पिपरी थाने में गया प्रसाद की तहरीर पर छह के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री संचालन से जुड़े कई लोगों को पकड़ा है, लेकिन मालिक गायब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मृतक के परिवार को दो लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। जल्द ही कुछ कर्मचारियों को निलंबित किए जाने की बात भी कही गई है।

प्रयागराज-कौशांबी सीमा पर स्थित मनौरी बाजार से कुछ दूर चिल्ला शहबाजी (मीरपुर) गांव है। यहां एक नई कालोनी विकसित हो रही है। खेत के बीच में ही मनौरी निवासी आदिल की ओर से अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। दो साल पहले उसकी फैक्ट्री का लाइसेंस रद कर दिया गया था। फैक्ट्री के बगल ही धारा केसरवानी की बूंदी बनाने का कारखाना था। उसके बगल ही कई मकान हैं, जहां रेलकर्मी, बैंककर्मी समेत अन्य का परिवार रहता है।

बताया गया है कि सोमवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे पटाखा बनाने के लिए बारुद सहित दूसरे ज्वलनशील पदार्थ का मिश्रण किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक धमाका हुआ तो चंद मिनट में ही पूरा मकान जमींदोज हो गया। आग लगने के साथ ही आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। चौतरफा बारुद की गंध छा गई। आसपास के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। पटाखा फैक्ट्री, बूंदी कारखाना में काम कर रहे कर्मचारी, मजदूर मलबे में दब गए। थोड़ी ही देर में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। अपनों की मौत का पता चला तो परिवार फूट-फूटकर रोने लगा।

प्रयागराज के एडीजी जोन ज्योति नारायण, आइजी रेंज अजय मिश्रा, मंडलायुक्त, एडिशनल पुलिस कमिश्नर डा. अजय पाल शर्मा, कौशांबी के जिलाधिकारी अमित पाल शर्मा, एसपी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हालात खराब होने के कारण एयरफोर्स पुलिस के जवानों को भी राहत और बचाव कार्य के लिए बुला लिया गया। पटाखे में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक की तीव्रता इतनी अधिक थी कि हाईटेंशन लाइन के पिलर का ज्वाइंडर तक तक क्षतिग्रस्त हो गया।

दूसरे मकान ढह और क्षतिग्रस्त हुए। रेस्क्यू आपरेशन के बीच ही फटाखा फूटता रहा, जिससे स्थिति बिगड़ती रही। धमाके से जान गवाने वाले बच्चे जान्हवी, आदित्य, रवि और अमित के पिता गया प्रसाद की तहरीर पर पिपरी पुलिस ने नौशाद, उसकी बीवी कहकसा बानो, भाई शकील, उसकी बीवी शबाना, बेटे आदिल, बेटी साइना के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। जिलाधिकारी कौशांबी अमित पाल शर्मा ने कहा कि हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू आपरेशन जारी है। दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस वर्ष 2024 में निलंबित किया गया था।

कौशांबी के पिपरी थाना क्षेत्र स्थित मनौरी के पास चिल्ला शहबाजी गांव की पटाखा फैक्ट्री में सोमवार को हुए विस्फोट और 15 लोगों की मौत होने पर नौ पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। आइजी अजय कुमार मिश्रा ने लापरवाही बरतने पर एक इंस्पेक्टर और छह दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके बाद दो और पर कार्रवाई हुई। आइजी के निर्देश पर पिपरी थाना व चौकी में पिछले दो वर्ष में तैनात रहे यहां पुलिस कर्मियों को खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।

निलंबित होने वालों में निरीक्षक शिवचरण राम, उपनिरीक्षक विकास सिंह, विनय सिंह, अजीत कुमार सिंह, अभिषेक गुप्ता, मनीष पाल व अमित द्विवेदी शामिल हैं। इससे पहले सोमवार को रात कौशांबी एसपी ने दो बीट आरक्षी को निलंबित करते हुए थाना प्रभारी समेत तीन लोगों को लाइन हाजिर किया था।

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