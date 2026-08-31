Kaushambi Firecracker Factory Blast : तड़पते रहे घायल और चीखते रहे लोग, पुलिस बोली...आदेश आने दो

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। घटना को करीब एक घंटे हो चुके थे। हर तरफ धुआं-धुआं था। मलबे में दबे कुछ लोग तड़प रहे थे। कुछ तो मरणासन्न थे। घायलों को बचाने के लिए ग्रामीण मदद मांगते रहे। चीखते-चिल्लाते रहे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस आदेश का इंतजार कर रही थी। यह आरोप है कि बमरौली निवासी अरविंद कुमार ने।

प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में मिले अरविंद कुमार के आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने बताया कि मनौरी में मंजीत सिंह के यहां उनका ननिहाल है। पटाखा फैक्ट्री धमाके में मंजीत का घर भी ध्वस्त हो गया। बच्चों व महिलाओं सहित कई लोग दब गए। जिस वक्त घटना हुई उस समय वह बमरौली में थे।

सूचना मिलते ही 20 मिनट के अंदर मनौरी पहुंच गए। वहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी। एंबुलेंस भी बुला ली गई थीं, लेकिन ग्रामीण ही मलबे में दबे लोगों को निकाल रहे थे। पहुंचने के बाद उन्होंने भी पीड़ितों को बचाना शुरू कर दिया।