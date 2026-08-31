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कौशांबी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका से दहला मनौरी बाजार, पांच की मौत और 22 घायल; आस-पास के कई घर जमींदोज; कई लोग दबे

By tara chand Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Mon, 31 Aug 2026 12:21 PM (IST)

कौशांबी जनपद के मनौरी में एक पटाखा फैक्ट्री में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिससे जोरदार धमाके हुए और ...और पढ़ें

कौशांबी में मनौरी स्थित पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद विस्फोट होने से मलबे में तब्दील घर, जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा।। जागरण

कौशांबी में मनौरी स्थित पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद विस्फोट होने से मलबे में तब्दील घर, जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा।। जागरण

HighLights

  1. दहशत में आए आसपास के लोग

  2. कुछ ही देर में वहां पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मनौरी स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में सोमवार दोपहर आग लग गई। पटाखों के धमाके इतने शक्तिशाली थे कि आसपास के कई घर भी जमींदोज हो गए। कई लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है। पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंचीं और फायरकर्मी आग बुझाने में जुट गए। आग पूरी तरह से बुझने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल पांच लोगों के मरने और 22 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल भेजा गया है। बताया जाता है कि दोपहर 12 बजे से एक घंटा तक विस्फोट हुआ। 

अचानक पटाखों में धमाके से आसपास के ग्रामीण दहल उठे। थोड़ी ही देर में लोगों की भीड़ जुटने लगी। बताया जाता है कि जिस घर में पटाखे में आग लगी, पास ही बूंदी कारखाना में पांच और आटा चक्की में छह लोग मौजूद थे। धमाका काफी देर बाद तक होता रहा। वहीं बुलडोजर बुलाकर मलबे को साफ कराया जा रहा है। बाद में कौशांबी के डीएम और एसपी भी वहां पहुंचकर जायजा लिया। 

Rescue operation fire and explosion at Kaushambi firecracker factory

बताया गया है कि पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मनौरी में बस्ती से कुछ दूर पर एक मकान में पटाखा बनाया जाता था। मनौरी गांव निवासी आदिल की थी पटाखा फैक्ट्री उस मकान के ऊपर से ही बिजली के तार गुजरे हैं। सोमवार दोपहर अचानक उस मकान से धुआं उठने लगा। यह देख गांव वाले उस पर भागे तो एक-एक करके पटाखा फूटने लगा।

fire brigade explosion at Kaushambi firecracker factory

पटाखे की आवाज से ग्रामीणों में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। खबर मिलते ही पूरामुफ्ती, पिपरी थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके के लिए निकल चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि अगर फैक्ट्री में कोई काम कर रहा था तो उसे नुकसान पहुंचा होगा।

Kaushambi DM SP on spot

एसीपी धूमनगंज रवि गुप्ता ने बताया कि टीम मौके पर पहुंच रही है। आग बुझने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं, कुछ साल पहले भरवारी में भी पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से तीन लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे।

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