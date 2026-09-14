कौन हैं न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी? जिन्होंने 38 हजार से ज्यादा फैसले हिंदी में देकर रचा इतिहास

विधि संवाददाता, प्रयागराज। न्यायिक कार्यप्रणाली में न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने हिंदी का प्रभावी उपयोग किया है। उन्होंने अब तक 38,600 से अधिक निर्णय और आदेश हिंदी भाषा में पारित किए हैं।

न्यायमूर्ति डॉ. गौतम के लिए हिंदी सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि अपनी जड़ों, संस्कृति और आमजन से जुड़ने की सहज कड़ी है। लगभग एक लाख निर्णयों और आदेशों के उनके विस्तृत न्यायिक कार्यकाल में हिंदी में निर्णय देना मातृभाषा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है।