कौन हैं न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी? जिन्होंने 38 हजार से ज्यादा फैसले हिंदी में देकर रचा इतिहास
न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने 38,600 से अधिक न्यायिक निर्णय और आदेश हिंदी में पारित कर इतिहास रचा है।
HighLights
न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने हिंदी में दिए 38,600 से अधिक फैसले।
हिंदी को अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ने का माध्यम मानते हैं।
न्याय पाने वाले को निर्णय स्पष्ट समझ आना चाहिए, यह उनका विश्वास।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। न्यायिक कार्यप्रणाली में न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने हिंदी का प्रभावी उपयोग किया है। उन्होंने अब तक 38,600 से अधिक निर्णय और आदेश हिंदी भाषा में पारित किए हैं।
न्यायमूर्ति डॉ. गौतम के लिए हिंदी सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि अपनी जड़ों, संस्कृति और आमजन से जुड़ने की सहज कड़ी है। लगभग एक लाख निर्णयों और आदेशों के उनके विस्तृत न्यायिक कार्यकाल में हिंदी में निर्णय देना मातृभाषा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है।
उनका दृढ़ विश्वास है कि जिस व्यक्ति के लिए न्याय किया जा रहा है, उसे वह स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। न्यायमूर्ति डॉ. चौधरी मानते हैं कि हिंदी में न्यायिक लेखन करना भाषा के प्रति सम्मान के साथ उस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना है, जिसके लिए न्यायपालिका कार्यरत है।