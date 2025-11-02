Language
    IRCTC की संगम नगरी को सौगात, 'कच्छ का रण' की हवाई यात्रा टूर पैकेज, 21 नवंबर से कितने दिनो की यात्रा, कितना होगा खर्च?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:14 PM (IST)

    IRCTC प्रयागराज से 21 नवंबर को कच्छ का रण के लिए एक विशेष हवाई यात्रा पैकेज शुरू कर रहा है। सात रात और आठ दिन की इस यात्रा में प्रति व्यक्ति 54,200 रुपये का खर्च आएगा। यात्रियों को लखनऊ से विमान द्वारा अहमदाबाद ले जाया जाएगा, जहाँ से वे केवडिया, कच्छ, भुज और राजकोट जैसे स्थलों का भ्रमण करेंगे। इस पैकेज में आरामदायक हवाई सफर, ठहरने और घूमने-फिरने की सुविधाएँ शामिल हैं। बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू हो गई है।

    IRCTC का प्रयागराज के लोगों के लिए 'कच्छ का रण' हवाई यात्रा पैकेज का तोहफा मिलने वाला है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अगर गुजरात की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और सफेद रेगिस्तान के अद्भुत नज़ारे का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) प्रयागराज से 'कच्छ का रण' की एक विशेष यात्रा कराने जा रहा है।

    हवाई सफर, ठहरने और घूमने-फिरने की सुविधा

    यह यात्रा 21 नवंबर से शुरू होगी और पूरे सात रात और आठ दिन की होगी। यह एक हवाई टूर पैकेज है, जो यात्रियों की सुविधा और समय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।  एक व्यक्ति का किराया मात्र 54,200 रुपये रखा गया है। यह पैकेज यात्रियों को आरामदायक हवाई सफर, ठहरने और घूमने-फिरने की सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण अनुभव प्रदान करेगा।

    यात्रा का तरीका

    मुख्य यात्रा : यात्रियों को विमान (फ्लाइट) के जरिए लखनऊ से गुजरात के अहमदाबाद शहर ले जाया जाएगा।

    स्थानीय भ्रमण : अहमदाबाद पहुंचने के बाद, यात्रा में शामिल सभी शहरों जैसे केवडिया, कच्छ, भुज और राजकोट में स्थानीय यात्रा वातानुकूलित (एसी) बस के माध्यम से कराई जाएगी, ताकि यात्रियों को घूमने में पूरी सुविधा मिल सके।


    यात्रा में शामिल हैं ये अद्भुत स्थल

    यह पैकेज यात्रियों को गुजरात के कई महत्वपूर्ण शहरों और स्थलों की सैर कराएगा। यात्रा में शामिल प्रमुख स्थल और उनकी खासियतें इस प्रकार हैं।


    अहमदाबाद : यह गुजरात का ऐतिहासिक और व्यापारिक केंद्र है। यहां विश्व प्रसिद्ध साबरमती आश्रम है, जो महात्मा गांधी के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। इसके अलावा, यहां की खूबसूरत कांकरिया झील और शानदार जामा मस्जिद भी देखने लायक हैं।

    केवडिया : यह शहर खास तौर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके आस-पास वैली ऑफ फ्लावर्स, जंगल सफारी और एकता क्रूज जैसे कई रोमांचक पर्यटन स्थल हैं।

    कच्छ का रण (भुज) : यह इस यात्रा का मुख्य आकर्षण है। भुज से रण उत्सव के दौरान कच्छ के रण का दौरा किया जाता है। सर्दियों में सफेद नमक का यह रेगिस्तान चाँदनी रात और सूर्योदय-सूर्यास्त के समय एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। कच्छ की पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृति भी यात्रियों को आकर्षित करती है।

    राजकोट : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शुरुआती ज़िंदगी से जुड़ा यह शहर ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहां काबा गांधी नो डेलो (गांधी जी का बचपन का घर) और वाटसन म्यूजियम जैसे स्थल दर्शनीय हैं।

    टूर पैकेज की बुकिंग शुरू है

    आइआरसीटीसी ने इस शानदार टूर पैकेज की बुकिंग शुरू कर दी है। प्रयागराज जंक्शन स्थित आइआरसीटीसी के कार्यालय से इच्छुक यात्री अपनी सीट आरक्षित करा सकते हैं। इसके अलावा, आनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

    ऐसे करें बुकिंग

    बुकिंग के लिए यात्री आइआरसीटीसी की आधिकारिक पर्यटन वेबसाइट(irctctourism.com) पर जा सकते हैं। बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर की जाएगी, इसलिए समय रहते अपनी सीट पक्की कराना उचित होगा।

    क्या बोले आइआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक

    इस विशेष यात्रा के बारे में आइआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने कहा, कच्छ का रण भारत के सबसे अनोखे और खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। हमारा उद्देश्य यात्रियों को हवाई यात्रा और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के साथ एक आरामदायक और यादगार यात्रा अनुभव प्रदान करना है। प्रति व्यक्ति 54,200 रुपये के किफायती पैकेज में, यह टूर यात्रियों को गुजरात की समृद्ध संस्कृति और अविस्मरणीय प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से जानने का एक शानदार मौका देगा। हमें विश्वास है कि प्रयागराज के यात्रियों को यह टूर पैकेज बेहद पसंद आएगा।

