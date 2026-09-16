रेलवे स्टेशनों पर अब गुटखा थूकना पड़ेगा महंगा, RPF सीधे काटेगी चालान; चलेगा 'नो रेड स्पॉट' अभियान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय रेल अपने पूरे नेटवर्क में स्टेशनों को पान-गुटखे की पीक के लाल दागों, गंदगी और अवैध विज्ञापनों से मुक्त करेगा। स्टेशनों और ट्रेनों में थूकने या कचरा फेंकने वालों पर आरपीएफ व चेकिंग अमला सीधे चालान काटेगा।

देश भर 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक तीन चरणों में सघन स्वच्छता महाअभियान चलेगा। इसमें 'स्वच्छता ही सेवा' (17 सितंबर से दो अक्टूबर), 'स्वच्छता पखवाड़ा' (एक से 15 अक्टूबर) और 'विशेष अभियान 6.0' (दो से 31 अक्टूबर) शामिल हैं।

फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) की सीढ़ियों, सबवे, खंभों और कोनों पर यात्रियों द्वारा थूके गए पान-गुटखे के लाल धब्बों (रेड स्पॉट्स) और पेशाब की गंदगी (येलो स्पॉट्स), दीवारों पर धड़ल्ले से अवैध पोस्टर और चिपके पर्चे हटेंगे। इसके लिए नौ और 10 अक्टूबर को पूरे देश में विशेष 'नो रेड एंड येलो स्पॉट' अभियान चलाया जाएगा।

एफओबी, सबवे, पिलर और प्लेटफॉर्म के कोनों से मशीनों व केमिकल द्वारा गुटखे के लाल दागों और पीले धब्बों को रगड़कर साफ किया जाएगा। तुरंत सफेदी और पेंटिंग कर वहां 'थूक कर मत गंदा करो' तथा 'नो स्पिटिंग' के चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे।