ट्रेनों के पार्सल कोच में अब भेजे जा सकेंगे इत्र व परफ्यूम, रेलवे बोर्ड ने नियमों में दी ढील

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय रेल से अब इत्र, डिओडोरेंट और सेंट जैसे परफ्यूमरी उत्पादों को देश भर में कहीं भी भेजा जा सकेगा। इन्हें स्थानीय स्तर पर एक शहर से दूसरे शहर भेजना आसान हो गया है। रेलवे बोर्ड ने यात्री ट्रेनों के लीज्ड पार्सल स्पेस (एसएलआर और वीपी कोच) में परफ्यूमरी उत्पादों की ढुलाई को औपचारिक मंजूरी दे दी है।

21 अगस्त को सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को फ्रेट मार्केटिंग सर्कुलर जारी कर नीतिगत नियमों में संशोधन के निर्देश दिए हैं और तत्काल प्रभाव से आदेश को लागू कर दिया गया है।इससे पहले रेलवे ने लीज्ड कोचों में लिथियम-आयन बैटरी वाले उपकरणों की ढुलाई को सशर्त अनुमति दी थी।