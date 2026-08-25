प्रयागराज: शास्त्री पुल की बंद लेन बहाल; हल्के वाहनों का आवागमन शुरू; भारी वाहन अभी नहीं चलेंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सावन में कांवरियों के लिए बंद की गई शास्त्री पुल की दूसरी लेन खोल दी गई है। मंगलवार से दूसरी लेन पर हल्के वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। जबकि अभी भारी वाहनों के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। कांवरियों की संख्या में कमी के चलते यह कदम उठाया गया है। इस तरह अब पुल की दोनों लेन पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई, जिससे राहगीरों को काफी सहूलियत मिलने लगी है।

कांवरियों के लिए एक लेन सुरक्षित किया गया था दरअसल, सावन महीने में कांवरियों और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, सुगम आवागमन के लिए शास्त्री पुल (प्रयागराज-वाराणसी मार्ग) की एक लेन आरक्षित किया गया था। सावन माह के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं, कांवरियों की संख्या में आई कमी के चलते पुल की दोनों लेन को सामान्य यातायात के लिए खोल दिया गया है।

छोटे चार पहिया वाहन भी जा सकेंगे वाराणसी अब प्रयागराज से वाराणसी जाने वाले यात्री वाहन (ट्रकों एवं भारी कामर्शियल वाहनों को छोड़कर) पहले की तरह शास्त्री ब्रिज की उत्तरी लेन का प्रयोग कर सकेंगे। वाराणसी से प्रयागराज आने वाले यात्री एवं दूसरी श्रेणी के वाहन शास्त्री ब्रिज की दक्षिणी लेन का प्रयोग पहले की तरह करेंगे। यही व्यवस्था प्रयागराज-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग की सभी लेन पर रहेगी।